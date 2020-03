Hilferuf eines Wiener Ehepaars aus Hurghada

Georg Thell (46) und seine Frau Gabi (50) sitzen in Ägypten fest. Im Hotel Golden Beach in Hurghada, das bereits geschlossen wird. Sie haben keine Rückflug, sind verzweifelt und versuchen seit Tagen heim zu kommen.



Zur Gruppe „Stranded Hurghada Thell“ gehören auch zwei ältere Herren, denen die Thells helfen wollen.



Was sie besonders fertig macht: „Die Reisenden aus Deutschland und der Schweiz werden stündlich abgeholt in gut organisierten und kommunizierten Rückholaktionen. Nur wir Österreicher sitzen fest, ohne Infos, ohne Möglichkeiten bei der Hotline des jemals durchzukommen. Seit Donnerstag 12.3 versuchen wir auf allen Wegen nach Österreich direkt zurückzukommen und laufend die Anlaufstellen wie die lokale Botschaft, das Außenministerium, den Reiseleiter, den Reiseveranstalter ( Lidl Reisen) zu aktivieren. Wie wir in den heute angekündigten Rückholflieger der AUA OS1010 einbuchen hätten können, ohne zuvor eines der letzten Hotelzimmer aufzugeben, wurde uns von keiner Stelle beantwortet.“



Lidl Reisen meinte: Sie kommen heim, die Frage ist nur wann. Lokale Reiseleiter sind offenbar überfordert.



Apropos: Nach Deutschland fliegen heute offenbar elf Maschinen, doch viele deutsche Touristen wollen noch gar nicht heim, sondern ihren Urlaub am Strand genießen.

Gabi Thell, die nach einer Krebserkrankung zur Hochrisikogruppe gehört, will sich nicht in die Menschenmassen am Flughafen begeben. „Dieses Risiko gehe ich nicht ein.“