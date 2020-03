Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig. In ganz Österreich ist für heute viel Sonne zu erwarten. Nur im Osten können mitunter ein paar dünne Schleierwolken auftauchen. Am Alpenostrand und im östlichen Flachland weht lebhafter Südostwind, sonst ist es schwach windig. In der Früh ist es zum Teil frostig. Die Temperaturen holen in der Sonne aber rasch auf und erreichen 9 bis 15 Grad, an der Alpennordseite bis zu 18 und in 2000m 1 bis 5 Grad.