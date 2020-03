Wo Freud die Psychoanalyse entwickelte: Eine Adresse schreibt Geschichte

Freuds neue Wohn-Ordination war in der Einrichtung bescheiden. Patienten beschrieben die Praxis so: „Man gelangte in ein finsteres, auch bei Tageslicht künstlich beleuchtetes Vorzimmer, danach in ein bedrückendes Wartezimmer. Und der Herr, der nach einigem Wartenlassen auf der Schwelle erschien und ,Bitte einzutreten’ sagte, sah wie ein typisch österreichischer Arzt aus.“ Andere Besucher erinnerten sich an Freud als „kleinen, bescheidenen Mann, der seine Patienten in einem schäbigen Sprechzimmer empfing“. Die Ordination sei „unwürdig“ eines weltberühmten Mannes gewesen.