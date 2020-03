Freud für Dummys

Die Couch war ein Sessel. Und hinlegen musste Margarete Lutz sich auch nicht. 1936 verschlug es das damals 18-jährige Mädchen aus gutem Haus – Eigendefinition: „Kindlich, unaufgeklärt und nach den Werten von 1880 erzogen" – in die Berggasse 19. Gretl, das Einzelkind, dessen Mutter bei der Geburt gestorben war, hatte eine traurige Kindheit: „Ich bin außerordentlich einsam und sehr streng aufgezogen worden“, erinnerte sie sich 1999 in einem Interview. Folge: Rückzug in eine Fantasiewelt.

Eingewickelt in Großmutters lange Kleider aus dem 19. Jahrhundert gab sie abwechselnd Tristan und Isolde – am Fenster zur Wiener Wimbergergasse. Die Leute, die herauf gafften, meldeten Gretls Vater, dass seine Tochter verrückt geworden sei. Da er vermögend war, kam zur weiteren Behandlung nur Dr. Freud – „der Beste“ – in Frage.

Tanzschule statt Psychoanalyse

Freud erkannte sofort, dass Margarete kein Fall für die Psychoanalyse, sondern für die Tanzschule und den Sportverein war. Er habe sie gelehrt, „dass man nicht über sich verfügen lassen darf. Er hat mich frei gemacht“, sagte sie.

Wie im Fall von Margarete Lutz stellte Freud generell die persönlichen Lebensgeschichten ins Zentrum. Das ist mit ein Grund, warum die wissenschaftliche Leistung des Begründers der Psychoanalyse heiß umstritten ist: Die empirische Basis, auf der Freud seine Lehre zur Erklärung der menschlichen Psyche aufbaute, fußte auf einer überschaubaren Anzahl von Patienten, die zufällig den Weg zu ihm in die Wiener Berggasse gefunden hatten.