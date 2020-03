Coronakrise: Warum ist das alles notwendig?

Schutz der Älteren

Das einzige Glück ist, dass das Virus Kinder meist verschont. Vor allem die ältere Generation scheint hingegen besonders schlecht mit einer Corona-Erkrankung umgehen zu können. Das gilt es zu verhindern.

Der Coronavirus ist weniger als 100 Nanometer groß, ein Nanometer ist ein milliardstel Meter, es ist also sehr klein. Er wird vor allem über Tröpfcheninfektion übertragen, das kann auch die Atemluft sein, der Virus hält sich aber auch eine Zeit lang auf Händen oder im Gesicht. Beim Kontakt von Mensch zu Mensch ist es also sehr schwierig, ein Überspringen des Virus zu verhindern.

Bei der Familie bleiben

Was hilft, ist jegliche sozialen Kontakte in den nächsten Tagen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Sollten Sie gerade überlegen, ob Sie enge Freunde treffen könnten, weil ja niemand infiziert ist: Tun Sie es nicht. Dieses Verständnis von verantwortungsvollem Handeln brauchen wir jetzt. Je schneller sich alle hier lebenden Menschen an die Maßnahmen halten, desto rascher kann die Krise bewältigt werden.

Es wird kein Land schaffen, das Virus zu stoppen und die Ausbreitung zu einhundert Prozent zu verhindern. Alles, was jetzt passiert, hat das Ziel, die Geschwindigkeit der Ausbreitung so weit wie nur irgendwie möglich zu verlangsamen. Jeder, der das Virus in sich trägt, muss wissen, dass er infiziert ist, damit er niemanden mehr anstecken kann und der Infizierte behandelt werden kann.

Deswegen machen wir das hier in Österreich, in Italien und in immer mehr Staaten auf der ganzen Welt.