Politiker appellieren an die Österreicher: "Hallo, aufwachen!"

"Hallo, aufwachen!"

Auch Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne) war in seiner Rede vor dem Nationalrat mehr als deutlich. Dass manche Sportvereine noch immer Trainings abhalten - nämlich mit der Begründung, dass Kinder keine Symptome zeigen würden und nur leichte Krankheitsverläufe hätten - sei "völlig pervers und absurd". "Hallo, aufwachen!", rief Kogler.

Anweisungsbefugnis habe er zwar nicht, aber wer die Aufforderungen ab Montag nicht umsetzt, „kann sich jahrelang von Förderungen verabschieden“, warnte der für Sport zuständige Vizekanzler.

Er appellierte außerdem an die Österreicherinnen und Österreicher, Abstand zu halten. "Das ist das, was am meisten hilft. Bitte halten Sie sich daran." Wer hinaus muss, solle sich "auf keinen Fall" in größeren Gruppen treffen. Es könne nicht sein, dass "sich viele in den Parks, auf der Mariahilfer Straße geradezu drängen". Die Regierung werde "alles daran setzen, das zu unterbinden".