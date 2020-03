Coronavirus: Sonderregelung bei Steuern und Finanz

Telefonisch steht die Nummer 050 233 790 von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr österreichweit zum Ortstarif zur Verfügung. Nur in dringenden Ausnahmefällen kann unter 050 233 233 ein Termin für ein persönliches Gespräch vereinbart werden. Für Steuerpflichtige, die „FinanzOnline“ nicht verwenden, hat das Ministerium ein Musterformular zur Verfügung gestellt. Das Finanzamt hat die Vorauszahlungen entsprechend zu reduzieren. Ergibt sich für das Kalenderjahr voraussichtlich keine Steuervorschreibung, hat das Finanzamt die Vorauszahlungen für das Kalenderjahr mit Null Euro festzusetzen.

Derartige Anträge sind sofort zu erledigen. Zudem wird eine Steuerstundung möglich sein. Somit kann die Entrichtung von Abgaben hinausgeschoben werden. „Gerade in dieser Situation werden wir die Menschen nicht im Stich lassen und auch bei Steuerzahlungen entgegenkommen. Wir haben daher gegenüber den Finanzämtern festgehalten, dass das Coronavirus einen Härtefall darstellen kann“, sagt Finanzminister Gernot Blümel. „Wir ermöglichen damit in einer finanziellen Notlage oder in Quarantäne, die Zahlung des Steuerbetrags ohne anfallende Stundungszinsen hinauszuschieben.“ In der jetzigen Situation brauche es Kulanz, so Blümel.