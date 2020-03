Österreich macht mobil: Heer rüstet sich für Inlandseinsatz

Auch die medizinischen Kapazitäten sollen aufgestockt werden, deshalb sollen ehemalige Zivildiener (bis zu einem Alter von 50 Jahren) einberufen werden. Sie könnten etwa als Assistenz für Rettung und Rotes Kreuz herangezogen werden, wenn das Personal eng wird. Weitere Einsatzmöglichkeiten wären als Helfer in den Spitälern. Diese Rekrutierung sei rechtlich gedeckt, betonte Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka. Parallel zum Heer dürfen auch derzeit aktive Zivildiener nicht "abrüsten".

Medizinstudenten ab Montag

Außerdem beginnt in Österreichs Spitälern am Montag die dritte Tertiale im Rahmen des klinischen Praxisjahres (KPJ) kurz vor Abschluss des Medizinstudiums. „Damit stehen viele motivierte Medizinstudentinnen und –studenten zur Verfügung, die aufgrund ihres langjährigen Studiums schon über viel Wissen verfügen und damit in einer Zeit, in der alle Kolleginnen und Kollegen in den Spitälern jede Unterstützung gebrauchen können, hilfreich zur Seite stehen werden“, betont Harald Mayer, Vizepräsident der Ärztekammer.

Das Bundesheer wird in der drohenden Knappheit an Spitalsbetten jedenfalls nicht helfen können, denn die Notfallbetten des Militärs wurden auf Drängen des Rechnungshofs vor Jahren abgebaut.