Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

In Österreich grassiert kein Reisefieber. Die Reiselust ist vielen in Europa vergangen. Angesichts der steigenden Erkrankungszahlen in Europa überlegen sich auch in Österreich jetzt viele, ob sie ihre geplanten Reisen überhaupt antreten sollen. Pauschalreisende sind im Fall der Fälle besser abgesichert, als jene die Hotel und Flug separat buchen, sagen Experten (mehr dazu hier).