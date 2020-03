Halbfinal-Sieg gegen den LASK: Salzburg meldet sich zurück

Zum siebenten Mal in Folge steht Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup-Finale. Gegen Bundesliga-Tabellenführer LASK reichte es am Donnerstag-Abend im zweiten Semifinale zu einem verdienten 1:0-Heimsieg. Finalgegner des sechsmaligen Cupsiegers ist am 1. Mai im Klagenfurter Stadion das Überraschungsteam Austria Lustenau.