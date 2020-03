8.254 Betretungsverbote: Wenn das Zuhause zum Tatort wird

Nicht zuletzt deswegen ist mit 1. Jänner in Österreich auch eine Verschärfung des Gewaltschutzgesetzes in Kraft getreten. Mit dem Betretungsverbot ist seither auch ein Annäherungsverbot an die gefährdete Person verbunden. Konkret bedeutet das, dass sich ein Gewalttäter oder Gefährder der betroffenen Person nicht näher als 100 Meter annähern darf. Damit wollte man eine gesetzliche Möglichkeit schaffen, um gegen jene Übeltäter vorgehen zu können, die ihrem Opfer am Weg in die Arbeit oder beim nächsten Supermarktbesuch auflauern. „Wer das Annäherungsverbot missachtet und in dieser sogenannten strafbaren Handlung verharrt, kann festgenommen werden. In der Praxis geschieht das auch so“, so Stamminger.