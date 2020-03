Martin Stranzl: "Es gibt keinen Grund für Handys in der Kabine"

Sie haben bei Mönchengladbach die U19 trainiert, jetzt in Güssing die U14. Da ist sicher auch die Pubertät der Spieler ein Thema. Was unterscheidet die Jugendlichen von heute von jenen aus Ihrer Generation?

Die Jugendlichen hängen viel an ihren Handys, Tablets oder an der Playstation. Ich bin damals nach Hause gekommen, hab’ die Schultasche abgegeben und hab’ mich mit Freunden verabredet zum Fußballplatz. Wenn die Sonne untergegangen ist, bist du nach Hause gegangen, hast Hausaufgaben gemacht, hast gegessen und bist schlafen gegangen. Die Prioritäten verschieben sich. Damit muss man auch als Nachwuchstrainer klarkommen. Man kann nicht sein eigenes Ich heranziehen und sagen: Ich hab das so gemacht, jetzt müssen es die anderen auch so machen. Das ist der falsche Ansatz. Auch im Profibereich, wo sich viele mehr im Social-Media-Leben darstellen, als sie ihre Arbeit auf dem Platz verrichten. Das finde ich unheimlich schade und ich will diese Generation dahin kriegen, dass sie wieder weggehen von dem ganzen Thema und wirklich alles dafür geben, um ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.

Wie machen Sie das, als Vater, aber auch als Trainer?

Ich hab’ immer so einen lockeren Spruch drauf und frage: Wenn ihr Playstation oder mit eurem Smartphone spielt, wie werdet Ihr besser? Dann sagen sie: Ja wenn sie viel Zeit damit verbringen und viel spielen. Und dann sage ich, dass das selbe Prinzip auch auf den Fußball zutrifft. Das funktioniert dann ein paar Tage ganz gut und der Fokus ist wieder mehr auf das Fußballtraining gerichtet. Aber wir bewegen uns hier in der Jugend in einem Bereich, wo man speziell im Südburgenland noch nicht davon reden kann, dass es irgendwo in die Richtung von professionellem Sport geht. Wir versuchen, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, dass die Basis vorhanden ist, wenn ein Talent dabei ist, das später in eine Fußballakademie geht oder irgendwo entdeckt wird.

Wie bewegen Sie sich selbst in der Social-Media-Welt?

Ich war aktiv, dann habe ich ein Jahr lang alles offline geschalten. Jetzt habe ich es wieder aktiviert, um wieder Kontakt zu ehemaligen Kollegen zu haben.

Sie werden demnächst Israels Team von Teamchef Andreas Herzog als Videoanalyst und Individualtrainer für die Defensive unterstützen. Wie ist es dazu gekommen?

Andi hat mich schon voriges Jahr gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Damals sind wir gerade nach Österreich zurückgekommen und ich wollte noch die Ruhe genießen. Jetzt hat er mich wieder kontaktiert. Der Zeitrahmen ist überschaubar. Ich fand das Thema spannend und habe mir einige Spiele angesehen. Auch das Land ist spannend. Am 15. März treffen wir uns zur Vorbereitung auf das Spiel in Schottland.

Welche Erkenntnisse haben sie aus Ihren Videoanalysen gewonnen?

Die Mannschaft kriegt zu viele Gegentore. Sie bekommen zwar viele Spieler hinter den Ball, wie man so schön sagt, verteidigen aber nicht aktiv. Da setzen wir an.

Das Abenteuer könnte bei einer Niederlage in Schottland schon wieder vorbei sein. Welche Vereinbarung haben Sie getroffen?

Ich bin nicht fest angestellt. Für die Zeit, die ich da bin, schreibe ich ein Honorar. Auch aufgrund meiner Trainerausbildung. Ich bin gerade Mal im dritten Stadium, der UEFA-B-Lizenz. Danach kommt die A-Lizenz und dann die Pro-Lizenz. Und du musst immer ein Jahr dazwischen Arbeiten, bevor du in die nächste Ausbildung gehen kannst. Deshalb kann ich auch nicht den Status eines Co-Trainers haben. Deshalb bin ich Individualtrainer oder Videoanalyst. Man wird sehen, wie der Verband plant, wie es mit Andi Herzog weitergeht und für die weitere Zeit wird man sich zusammensetzen. Es kann aber auch ganz schnell gehen und auf einmal ist man bei einer Europameisterschaft. Das wäre ein Highlight.

Wie sehen darüber hinaus Ihre persönlichen Ziele für eine Trainerkarriere aus?

Langfristig zu planen habe ich mir abgewöhnt. Ich habe bewusst kleiner angefangen, im Jugendbereich, um alle Facetten des Trainerseins kennenzulernen. Ich habe schon in Deutschland beim FC Büderich im Bereich der U9, U10 und U11 als Trainer gearbeitet, um Erfahrung zu sammeln. Da kannst du auch testen und Fehler machen. Im Profibereich kannst du dir wenige Fehler erlauben.