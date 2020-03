Volltauglich, teiltauglich, untauglich: Neuer Wehrdienst fixiert

„Untauglich“ ist künftig nur, wer körperlich oder geistig behindert ist.

Die derzeitige „ Stellungsstraße“ zu einer „ Gesundheitsstraße“ werden, wo eine auch eine Vorsorgeuntersuchung durchgeführt wird. In den Aus- und Umbau der Stellungsstraßen will Verteidigungsministerin Klaudia Tanner investieren, denn dort findet der erste Kontakt der jungen Männer mit dem Militär statt. Daher sei dort „zu modernisieren und in die Qualität zu investieren“. Tanner: „Die Grundwehrdiener sind die Basis unseres Bundesheeres. Ohne Grundwehrdienst gibt es keine Kadersoldaten und keine Miliz.“ Darüber hinaus sagt Tanner, dass mit der Teiltauglichkeit „mehr junge Männer die Gelegenheit erhalten, ihren Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Sei es beim Wehr- oder Wehrersatzdienst“.

Tatsächlich nützt die Einführung der Teiltauglichkeit massiv auch dem Zivildienst. Zum Zivildienst darf nur verpflichtet werden, wer auch wehrtauglich ist. Steigende Untauglichkeitsraten treffen folglich auch den Zivildienst.

dk