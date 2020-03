Luftraumverteidigung: Bundesheer überlegt Leasingvariante mit der Schweiz

Aus Sicht der Armee war die Übergangslösung die billigste und auch beste Variante: Das F-5 Paket kostete 75 Millionen Euro und umfasste die Vierjahresmiete für die Jets, die Pilotenumschulung, die erforderliche Bewaffnung und Munition, die notwendigen Dokumentationen sowie die Logistik und Materialerhaltung in der Schweiz. Steuern und Abgaben sind in diesen Preis ebenfalls mit eingerechnet. Die F5-Flugzeuge entsprachen damals dem technischen Stand der ausgemusterten Draken, waren im Schnitt aber um zehn bis 15 Jahre jünger.

Ob es in naher Zukunft tatsächlich zu einer Schweizer Lösung kommt, ist offen. „Derzeit beraten wir noch auf der technischen Ebene“, sagt Tanner.

Ebenfalls Thema bei dem Gespräch mit Viola Amherd war übrigens Österreichs Rechtsstreit mit dem Eurofighter-Hersteller Airbus. Erst im Dezember hat das Schweizer Parlament beschlossen, dass bis zu sechs Milliarden Franken (5,6 Milliarden Euro) für neue Kampfjets ausgegeben werden sollen. Der Eurofighter ist für die Eidgenossen offenkundig eine mögliche Option – weshalb man sich mit Wien über die bisherigen Erfahrungen und den aktuellen Stand bei dem Rechtsstreit ausgetauscht hat.