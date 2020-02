ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fordert endlich "vollumfassende Kooperation" von Eurofighter-Lieferant Airbus.

Bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag, sagte Tanner, es könne nicht sein, dass in Deutschland, England oder in den USA bereits Zahlungen geleistet worden seien, nicht aber in Österreich. Tanner: " Airbus wird mich noch kennenlernen. Ich fordere mit Nachdruck Wiedergutmachung. Es liegen alle Optionen auf dem Tisch, auch der Vertragsausstieg ist selbstverständlich eine Option."

Der Druck aus Wien habe bereits Wirkung gezeigt, Airbus habe sich gemeldet. Sie, Tanner, lädt nun Konzernvertreter und die Wehrsprecher aller Parteien zu einem Gespräch ein. Wann er stattfindet, blieb offen.