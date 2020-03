Klaudia Tanner: "Es wird nicht Milch und Honig fließen"

Nach Ihren ersten Wochen als Verteidigungsministerin – wo haben Sie den größten Reformbedarf festgestellt?

Ich möchte das Wort Reform vermeiden, ich spreche lieber von Optimierungsbedarf.

Warum ist Reform hier ein Unwort ?

Weil es sehr viele Ministerwechsel gab. Offenbar hat jeder gesagt: Machen wir eine Reform. Ich will meine Vorgänger nicht bewerten. Aber wir können hier schon viel tun in Kleinarbeit, bei der Verlagerung von den Zentralstellen zur Truppe. Wir müssen die Aufgaben des Bundesheers nach der Eintrittswahrscheinlichkeit der Gefahren neu ordnen. Wir wollen eher in die Richtung gehen zu zeigen, was wir können, und was wir leisten. Wir bemühen uns, die negative Stimmung hier etwas zu heben.

Das ständige Betonen, wie schlecht es ums Heer stehe, hat zu Frust geführt?

Das erschien mir so bei dem einen oder anderen Truppenbesuch, den ich unternommen habe. Dass Finanzbedarf da ist, ist keine Frage, bitte mich nicht falsch zu verstehen. Aber man kann Aufgaben neu ordnen.

Sie haben angekündigt, bis Juni die Entscheidung über die künftige Luftraumüberwachung zu fällen. Ist die Firma Eurofighter für Sie noch ein handschlagsfähiger Partner? Kann man mit dieser Firma noch einmal ins Geschäft kommen?

Faktum ist, dass massives Fehlverhalten seitens Eurofighter eingestanden wurde. In anderen Staaten hat das zu Wiedergutmachung in beträchtlicher Höhe geführt. Und das ist es, was wir jetzt auch für die österreichischen Steuerzahler einklagen. Eurofighter scheint kein vertrauenswürdiger Partner zu sein, aber bei Neuanschaffungen müssen wir uns aber an das Unionsrecht halten.