Airbus lässt Termin mit Tanner platzen

Um einen Termin für ein Gespräch hat sich die Verteidigungsministerin schon vergangene Woche bemüht – der Eurofighter-Mutterkonzern Airbus selbst sei an Tanner herangetreteten.

Bis Tanner den Jet-Hersteller nun kennenlernen darf - oder umgekehrt - wird es wohl noch ein wenig dauern. Wie nun bekannt wurde, hat Airbus das übermittelte Gesprächsangebot bereits einen Tag später, am Freitag gegen 14 Uhr wieder platzen lassen, schreibt der Standard. "Für ein Gespräch in Wien in dem in der gestrigen Pressekonferenz geschilderten Format stehen wir nicht zur Verfügung“, zitiert der Standard aus einem Mail, unterzeichnet von der Corporate Secretary bei Airbus Defence and Space an Dieter Kandlhofer, Generalsekretär von Tanner.