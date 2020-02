Eurofighter-Diskussion: Wenn der "Greibl" zum Grüßaugust wird

Aber zurück zu den harten Eurofighter-Fakten.

Ob auch blaue Politiker Verantwortung tragen könnten, fragte Reiterer.

Verantwortung schon, meint Hofer. Aber es gehe darum, wer kassiert habe. Und das wisse er nicht. Daher sei er neugierig, was noch „vor den Vorhang gebeten wird“.

Geduld oder Ungeduld?

Der Präsident der Finanzprokuratur und Kurzzeit-Innenminister Wolfgang Peschorn sprach bei „Im Zentrum“ erneut von Indizien, dass Geldflüsse an Entscheidungsträger geflossen sein könnten, "aber wir können es nicht beweisen". Er hoffe, dass dies der Justiz gelingen könne. Es sei schließlich "etwas Ungeheuerliches", dass Österreich diese Zuwendungen, Peschorn spricht von 183,4 Millionen Euro, auch noch selbst bezahlt habe.

Peschorn hat sich ja unlängst im ZiB2-Interview selbst als „ungeduldigen Menschen“ bezeichnet. So gesehen muss die langjährige Arbeit an der Causa Eurofighter für ihn wie die eine Art Vorhölle sein. Er sei aber eigentlich gar nicht so ungeduldig, sagte er jetzt. Das habe er in der ZiB2 nur gesagt „um die Frage gut zu beantworten“.

Hier legt einer offenbar Wert auf unterhaltsame Formulierungen.

Er trete dafür ein, „dass Lobbyisten, die immer wieder fremde Interessen vertreten, hier nicht mehr in Entscheidungen eingebunden sind“. Die Politik müsse sich dem Einfluss von Einflüsterern entziehen.

Das forderte auch Hofer. Österreich sei gut beraten, auf Government to Government Ankäufe zu setzen, also nur mit anderen Regierungen zu verhandeln.

Peschorn erklärte, Namen aus dem Kreis von 14 Personen, die als Zwischenempfänger gelten, zu kennen. Die 183,4 Millionen Euro würden sich in München aufsplitten, 114 Millionen seien ins Vector-Netzwerk geflossen, 55 Millionen an 14 juristische und natürliche Personen, drei davon seien in der Vereinbarung namentlich genannt, es handle sich um Unternehmen, die durchaus prominenten und in Österreich schon in Diskussion gestandenen Personen zuzordnen sind. Entscheiden sei aber, die Letztempfänger festzustellen.