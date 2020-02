Kurz in Solo-Talk: "Parteien sind in jedem Schwimmverein"

Fleischhacker fährt trotz der hochgezogenen Brauen fort: „Ihre Hauptangriffe gehen gegen die Justiz, gegen die Medien. Ist genau das, was man Orbán auch vorwirft. Fühlen Sie sich da getroffen von dem was da passiert an Einschätzung?“

Wir verstehen, Michael Fleischhacker zitiert andere Einschätzungen.

"Diskussionen abtöten"

Kurz über seine Getroffenheit: „Ja total! Alle diese Vergleiche mit Ungarn, Polen und Berlusconi … nein Spaß beiseite. Ich glaub, wenn man Kritik übt, in sensiblen Bereichen, gibt es eine gewisse Aufgeregtheitskultur und ich hab den Eindruck, dass manche nicht in der Sache diskutieren wollen, sondern Diskussionen abtöten wollen, indem sie sagen, dass ist Ungarn, Polen, Orbán oder Trump.“

Ihm ist das „ein bissl zu einfach“. Kurz: „Ich glaube, man sollte in jedem Bereich sachliche Diskussionen führen, keine Institution ist sakrosankt. Man kann ja gern anderer Meinung sein als ich, das ist ja das Gute in einer Demokratie, dass man unterschiedliche Zugänge haben kann, aber man muss Diskussionen nicht immer so plump abtöten, daher nehme ich diese Vergleiche nicht sonderlich ernst.“

Kurz bringt also die Erzählung von den angeblichen „Denkverboten“, nur mit anderen Worten. Jemandes Vorgangsweise in einen Kontext zu stellen, sei es Orbán, sei es Trump, könnte man aber auch als Einordnung verstehen.

Fleischhacker erinnert daran, dass am Beginn der Diskussion auch eine Art von „Aufgeregtheit“ bei Kurz gestanden sei. Es geht um das - mittlerweile recht gut ausgeleuchtete - Hintergrundgespräch, bei dem Kurz unter anderem auch Fragen zur Casinos-Affäre beantwortet habe. Kurz habe das Thema zunächst nicht selbst gesetzt, sei aber von den Ermittlungen gegen Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger in das Justizthema gekommen, erläutert Fleischhacker. Man könne auch sagen, dass Löger unter den Beschuldigten sei, "ist vollkommen normal und verständlich, bei allem, was da ist. Das Verfahren dauert noch nicht lang. Warum kann man aus diesem Anlass heraus sagen, in der Justiz stimmt was nicht?"

Kurz: „Aber Herr Fleischhacker, Sie waren ja beim Hintergrundgespräch gar nicht dabei …“

Das klingt jetzt aber auch ein bisschen diskussionsabtötend.

"Sie waren ja gar nicht dabei ..."

Kurz wiederholt das, was wir in den letzten Tagen während der Kanzler-Medienoffensive schon oft gehört haben, daher wollen wir es hier nur kurz zusammenfassen.

Es sei in dreieinhalb Stunden nur eines von vielen Themen gewesen, über das „ein Zeitl“ diskutiert worden sei. Es sei dann auch um die Casinos gegangen und dann hätte es „Fragen zum Justizsystem in Summe“ gegeben. Und da hätte er über lange Verfahrensdauern und den potenziellen Schaden für Betroffene gesprochen.

Fleischhacker unterbricht und erinnert daran, dass die Hauptaufregung den Vorwurf parteipolitischer Netzwerke betroffen habe.

Kurz: „Noch einmal, Sie waren ja gar nicht dabei, Herr Fleischhacker …“

„Vielleicht regt Sie das nicht auf …“

Er sagt nun, er habe davon gesprochen, dass die Sozialdemokratie versucht habe „Genossinnen und Genossen in die Justiz zu bringen um dann Einfluss zu nehmen und das aus der Parteizentrale zu steuern und das wollen wir natürlich nicht.“ Da habe es große Aufregung gegeben und „siehe da“, sagt Kurz, „es ist herausgekommen: Es ist bewiesen, dass es diesen Versuch gibt“.

Ihr TV-Tagebuchschreiber dachte bisher, dass dieser Vorwurf erst vergangenes Wochenende in die Diskussion eingebracht wurde. Das heißt: Wieder eingebracht. Denn Fleischhacker erklärt, dass über das vielzitierte Dokument aus dem Jahr 1997 in der Vergangenheit schon öfter berichtet worden sei.

Kurz: „Ich kannte es nicht …“ Und: „Vielleicht regt Sie das nicht auf …“

Fleischhacker: Es sei sehr wohl – auch von ServusTV problematisiert worden. Auch die parteipolitische Besetzungspraxis im VfGH finde er problematisch.

Kurz findet es „wert, in diesem sensiblen Bereich der Justiz ganz genau hinzuschauen. Wir sind es ja gewohnt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg SPÖ und ÖVP versucht haben, in jedem Schwimmverein politisch Einfluss zu nehmen.“

Fleischhacker: „Es gibt zwei Autofahrerclubs …“

Kurz: „Das ist halt immer so gewesen und ist eine österreichische Tradition, ob man sie mag oder nicht. Aber in der Justiz sollte man ganz besonders vorsichtig sein.“

Beim VfGH sei es halt so, dass jemand eben entscheiden müsse. „In der Demokratie ist es immer noch am Besten, wenn jene entscheiden, die demokratisch gewählt sind.“

Fleischhacker problematisiert ein paar Bestellungen: „der Vertrauensanwalt des nö. Landeshauptmanns, ein vorheriger Minister, der Politiker vertreten hat – eh aller Parteien. In Österreich ist es ja so, dass man erst unabhängig ist, wenn man mit wirklich allen verhabert ist.“

Kurz lacht spitzbübisch.

Fleischhacker meint das aber gar nicht so lustig: „Dass der Medienanwalt einer Partei Verfassungsrichter wird, das ist doch nicht schön, oder?“

Es habe noch niemand ein besseres System gefunden, meint Kurz. Die entsprechenden Regierungsparteien müssten eben entscheiden. Wenngleich das System nicht perfekt sei, seien sehr wohl Personen gefunden worden, „die ihre Arbeit gut machen.“

Wir halten fest: Es ist zwar nicht schön, aber gut.