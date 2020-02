"Justiz-Gipfel" im ORF: "Das ist schon ein bissl lustig"

Koalitionspartner antwortet diplomatisch - und doch nicht

Bevor aus der Diskussion eine Art „ZiB2“-Interview wurde, wandte sich Reiterer, unter einem deutlich wahrnehmbaren Seufzen, dem nächsten Diskutanten zu. Auch der Anwalt und Nationalratsabgeordnete Bürstmayr von den Grünen bekam eine Ja-Nein-Frage. Reiterer zitierte Bürstmayrs ehemaligen Parteifreund Walter Geyer, den ehemaligen Chef der WKStA. Dieser sagte in einem Standard-Interview, es scheine so, als ob die Justiz unter Druck gesetzt werden soll; offenbar sei eine allzu genaue Aufarbeitung der Casinosaffäre nicht gewünscht. Reiterer: „Hat er recht oder unrecht?“

Bürstmayr zögerte etwas, blies einmal aus, und gab dann doch eine relativ klare Antwort: „Ich glaube, er hat unrecht.“ Die Argumentation war dann aber doch wieder recht allgemein gehalten: „In Österreich ist es sehr schwer bis gar nicht möglich, die Justiz unter Druck zu setzen.“

Er sehe derzeit „eine Diskussion, die zum Teil ausgeht von einem 22 Jahre alten Aktenvermerk. Das kann ich schlicht nicht nachvollziehen. Wir stehen heute im Jahr 2020 vor ganz anderen Problemen als vor der Frage, ob unter mehr als zehn Jahren ÖVP-Justizministern eine rotes Netzwerk entstanden sein soll oder nicht.“

Tatsächlich sehe er ein Defizit, das die Politik zu verantworten habe. Die Justiz habe zu wenig Geld.

Reiterer wollte das „Kernthema nicht zugedeckt“ wissen und erinnerte an den Kurzschen Vorwurf, dass es bei den Ermittlungen zur Casinos-Affäre eine politische Schlagseite geben könnte. Ob er dem Bundeskanzler hier recht gebe?

Bürstmayr berief sich darauf, die Aussagen Kurz‘ nicht direkt zu kennen sondern nur über drei Ecken, daher kommentiere er sie nicht. Aber: „Grundsätzlich möchte ich sagen: So wie jede Richterin den Anschein vermeiden muss, befangen zu sein, so wie jeder Anwalt den Anschein einer Doppelvertretung vermeiden muss, so muss jeder Politiker den Anschein vermeiden, in ein bestimmtes Strafverfahren hineinregieren zu wollen. Es geht allein schon rein rechtlich nicht, aber allein schon der Anschein muss vermieden werden, weil das geeignet wäre, dem Ansehen der Justiz, von der ich in Österreich sehr viel halte, wirklich zu schaden.“

Größtmögliche Diplomatie ließ Bürstmayr hier walten. Und es wurde nicht ganz klar, ob Bürstmayr hier allgemein gesprochen hatte oder ob er mit dem „Hineinregieren“ Kurz gemeint hat.

Edtstadler interpretierte das aber offenbar so. „Darf ich hier nur einhaken?“ sagte sie. „Es geht hier nicht darum, in ein Verfahren einzugreifen. Der Bundeskanzler ist wirklich weit davon entfernt, in ein Verfahren einzugreifen.“ Es gehe um Verfahrenslänge, um die Causa BVT, „wo die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie laufen hätten sollen“. Und es sei auch darum gegangen, „dass Verfahren immer wieder in den Medien landen, noch bevor Beschuldigte die Möglichkeit haben, Einsicht zu nehmen.“

Richtervertreterin: "Keine Netzwerke"

Die weitere Diskussion lief dann in Form von längeren Plädoyers ab. Nachdem der Vizepräsident der Vereinigung der Staatsanwälte, Bernd Ziska, die Arbeitsweise und das Arbeitsethos der Staatsanwälte erklärt hatte, verteidigte auch die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, den Ruf der Justiz.

Matejka: „Es gibt keine roten Netzwerke, es gibt keine Schwarzen, auch keine Grünen, Neos sind noch zu jung, das geht sich nicht aus. Aber es ist ein wirklich absurder Vorwurf. Auch diese Geschichte, die jetzt gebracht wurde, mit diesem angeblichen Gespräch der SPÖ in den neunziger Jahren. Man kann da jetzt gern einem Historikerbericht starten, aber wenn das, was ich da in der Zeitung gelesen habe, ein Versuch der Unterwanderung der Justiz war, dann war es ein sehr armseliger Versuch und ich weiß auch nicht, wie sie das hätten machen sollen. Ich kenne das Auswahlverfahren sehr gut, ich kenne die Leute die damit beschäftigt sind, die Leute auf Herz und Nieren prüfen. Und wenn da einer von der Uni kommt und bei der ÖH vielleicht ein bisschen politisch tätig war, dann wird das lange hinterfragt und aufs Korn genommen: ‚Wie gehen sie damit um?‘“

Politische Schlagseite sei „schlicht und ergreifend verpönt“, sagt Matejka. „Es mag sein, dass es irgendwann in den 70er oder 80er Jahren anders war, aber das interessiert uns heute nicht. Wir wollen wissen, wie die Justiz jetzt da steht und jetzt ist sie unabhängig und politische Einflussnahme ist einfach ein No Go. Das wird von jedem zurückgewiesen. Wir lehnen es auch ab, in irgendeiner Form parteipolitisch tätig zu sein oder hier eine Nähe zu haben.“