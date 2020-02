Sektionschef Pilnacek: Bericht über geheime Tonaufnahmen

Konkret geht es um eine Sitzung im Oktober 2014, in der Pilnacek laut dem Bericht die geplante Verhaftung des im Meinl-Skandal Beschuldigten Peter Weinzierl verhindert haben soll. Und zwar, so der Vorwurf, durch eine "versteckte mündliche Weisung" an die Staatsanwaltschaft Wien. Eine formelle Weisung hätte dem Akt beigelegt werden müssen. Und das soll Pilnacek nicht recht gewesen sein.

Protokolliert wurde damals offiziell der Satz: "Das mündlich erörterte Vorhaben der Staatsanwaltschaft Wien, die gerichtliche Bewilligung der Anordnung der Festnahme des MMag. Peter Weinzierl zu beantragen, wird seitens der Oberstaatsanwaltschaft Wien und des Bundesministeriums für Justiz nicht zur Kenntnis genommen.“