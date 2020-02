Ex-Justizsprecher Jarolim bestätigt SPÖ-Justiz-Strategie

Das Motiv, warum Jarolim nun zugab, dass die SPÖ sehr wohl „Genossen“ motivierte, Karriere in der Justiz zu machen, ist taktisch gesehen nach hinten los gegangen. Seine Begründung: Die SPÖ wollte damals quasi eine Balance zwischen rot und schwarz gefärbten Richtern und Staatsanwälten schaffen. Konkret sprach Jarolim, von einer „sehr durchgehenden Strategie“ der Volkspartei, eigene Leute in der Justiz unterzubringen: „Dem war entgegenzutreten.“ Es sei der Versuch gewesen, „eine Ausgeglichenheit in der Ausbildung zu bekommen“.