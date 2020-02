Showdown im Kanzleramt: Was Sie im Justizstreit wissen müssen

Grüner Konter

Die Justizministerin schien zunächst von der Kanzleroffensive überrumpelt und machte ihrerseits klar, dass die Justizagenden immer noch bei ihr liegen: Es sei ihr ein Anliegen, mit den Standesvertretern das Regierungsprogramm zu erörtern, meinte sie bei ihrer Zusage.

Was den Kanzler betrifft, sei sie „mehr als bereit“, mit ihm über das Budget zu reden. Außer Diskussion steht für die Ministerin, dass die Korruptionsjäger „unabhängig und objektiv“ ermitteln.

Vorwürfe gegen SPÖ und ÖVP

Am Freitag kursierte ein Papier aus dem Jahr 1997 in den Medien, das 2011 schon einmal für Wirbel gesorgt hatte. Es handelt sich um einen Aktenvermerk von einer Sitzung SPÖ-naher Juristen, die überlegten, wie die SPÖ ihren Einfluss in der Justiz ausweiten könne.

Der frühere rote Justizsprecher Hannes Jarolim, der laut Aktenvermerk auch bei diesem Treffen war, sagte am Sonntag in der „ZiB1“, dass die ÖVP davor die Strategie verfolgt habe, eigene Leute in der Justiz unterzubringen – „dem war entgegenzutreten“. Es sei der Versuch gewesen, „eine Ausgeglichenheit in der Ausbildung zu bekommen“.

Am Sonntag berichtete der Standard dann noch über ÖVP-Ministerin Edtstadler: 2015 war die damalige Richterin dem Ministerium dienstzugeteilt und wurde dann zur Oberstaatsanwältin bei der WKStA ernannt. Sie blieb im Ministerium, bekam aber mehr Gehalt.