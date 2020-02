Justizschelte mit Nebenwirkung

Off-Record-Gespräche sind international üblich und folgen allgemein akzeptierten Vertraulichkeitsregeln. So führte Kurz zuletzt auch in Berlin eines. Mehr als ein Dutzend deutsche Journalisten kamen an die österreichische Botschaft und stellten Fragen. Die Journalisten erfahren bei solchen Gelegenheiten Zusammenhänge und Details, die ein Politiker offiziell nicht sagt. Im Grunde dient es der Recherche.

Hintergrundgespräche liefern oft auch Hinweise auf Konfliktzonen oder sonstige Brenzligkeiten, wo es gilt, wachsam zu sein. Die Aussagen von Kurz über die Justiz fallen in diese Kategorie. Er sprach davon, dass die SPÖ seit Kreisky die Strategie verfolge, Parteigänger in Institutionen zu postieren, die ihr dafür Dank abstatten. So auch in der Justiz. Konkret bezichtigte er die Korruptionsstaatsanwaltschaft, im Zusammenspiel mit bestimmten Medien Parteipolitik zu betreiben. Kurz schilderte einige, aus seiner Sicht untergriffige Vorkommnisse.

Es waren übrigens ein Kollege von der Presse und der KURIER, die auf die Justizschelte des Kanzlers sofort und mit heftigen Nachfragen reagierten. Kurz lieferte die Aussage nach, wonach er nicht daran denke, irgendwie tätig zu werden, denn "das wäre ja ein Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz". Er wolle jedoch die Journalisten auf parteipolitische Schlagseiten "sensibilisieren".

Den Verfassungsgerichtshof hat er, entgegen Behauptungen, nicht kritisiert, sondern den Umstand, dass die Parteien diesen politisch besetzen, sodass man von jedem Höchstrichter das Parteibuch kenne.