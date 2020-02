Vor Aussprache im Kanzleramt: Kurz bietet Justiz mehr Geld

An der Aussprache wird auf ÖVP-Seite auch Karoline Edtstadler, Ministerin für Europa und Verfassung teilnehmen.

Die ehemalige Richterin erklärte im Vorfeld, Kritik an der Justiz müsse erlaubt sein. Vom Gespräch erhoffe sie sich, dass man Wege findet, das Vertrauen in die Justiz wiederherzustellen.

Die Agenden liegen eigentlich bei Justizministerin Alma Zadic. Sie lässt die Kritik, dass die Justiz parteipolitisch agiere, nicht gelten: Die Korruptionsjäger ermitteln "unabhängig und objektiv", sagte sie.

Gerne spricht sie mit Kanzler Kurz aber über die Budgetnöte in ihrem Ressort. So gesehen dürfte ihr das Angebot von Kurz am Sonntag entgegenkommen.