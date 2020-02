Kurz zu Justiz-Causa: "Einige Defizite angesprochen"

In dem Hintergrundgespräch hab er auch etwas angesprochen, "was es in Österreich nicht geben darf", sagte Kurz. Dabei geht es konkret um das Vorhaben der SPÖ vor zwanzig Jahren, Personen aus den eigenen Reihen in Richter- und Staatsanwaltsposten zu bringen. Dies sei mittlerweile auch bestätigt worden.

Kurz sei sehr wohl davon überzeugt, dass es wichtig sei, "Missstände anzusprechen und Luft nach oben zu suchen, um zu schauen, wo wir in der Republik Österreich besser werden können". Hier verwies der Kanzler auf das Maßnahmenpaket, das am Montag im Rahmen des Round Tables mit Jusitzministerin Alma Zadic und den Standesvertretern der Staatsanwälte erarbeitet wurde.