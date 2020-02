Thema der " Dringlichen" im Bundesrat sind die „Angriffe des Bundeskanzlers gegen die Justiz und insbesondere gegen die WKStA“.

Die roten Bundesräte wollen etwa wissen, was er in dem Hintergrundgespräch vergangene Woche wirklich sagte, in wie weit er „Rücksprache mit Justizministerin Alma Zadic“ gehalten hatte, ob er sich dafür einsetzen werde, dass die Justiz mehr finanzielle Mittel bekommen wird und als letzter Punkt: Wer die „leitenden Journalisten“ seien, die ihm über die angebliche Weitergabe geheimer Akten seitens der Staatsanwaltschaft informiert haben sollen.