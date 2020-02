"Genossen bei der Justiz": Jarolim wehrt sich mit offenem Brief

In einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) gibt der frühere Justizsprecher der SPÖ, Hannes Jarolim, eine ausführliche Stellungnahme zum so genannten "Lansky-Papier" ab - jenes Papier aus dem Jahr 1997, das zeigt, wie die SPÖ überlegte, ihren Einfluss in der Justiz auszuweiten.

Bei dem Papier handelt es sich um eine Aktennotiz der Kanzlei des Wiener Anwalts Gabriel Lansky, auch Jarolim ist genannt. Zum Ursprung erklärt der frühere SPÖ-Mandatar nun Folgendes: Im Sommer 1997 habe Lansky einer größeren Anzahl an Gästen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft seine Kanzlei vorgestellt.

Im Nachhinein sei offenbar von Mitarbeitern der Kanzlei ein "Protokoll" erstellt und an mehrere Personen übermittelt worden. "Das Papier war mir davor nicht bekannt und dessen Inhalt wurde auch in keiner Weise von mir oder sonst wem freigegeben oder bestätigt", schreibt Jarolim.

"PR-Aktion" der Kanzlei

Darin wurden Personen als "Gäste" bezeichnet, die nachweislich nicht dabei gewesen seien - etwa die jetzige Chefin der Staatsanwaltschaft Wien, Maria-Luise Nittel. Jarolim vermutet dahinter eine "PR-Aktion" der Kanzlei, die damit "ihre 'Vernetzung' auf besondere Weise bewerben wollte".

Das Papier sorgte schon 2011, als es erstmals auftauchte, für Wirbel - und war auch Gegenstand von parlamentarischen Diskussionen.

Am Freitag tauchte das Papier wieder auf, Jarolim wurde als damals Anwesender in der ZIB 1 am Sonntag befragt. Ein unglücklicher Auftritt, würde er wohl rückblickend sagen.

Der Ex-SPÖ-Mandatar erklärte, dass die ÖVP damals "eine sehr durchgehende Strategie" gehabt habe, "ihre Leute in der Justiz unterzubringen - dem war entgegenzutreten". Es sei darum gegangen, eine "Ausgeglichenheit in der Ausbildung" zu bekommen.