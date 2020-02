Eurofighter-Causa: "Airbus nicht gut auf uns zu sprechen“

Konkret wären das die Infrarotnachtsicht, der elektronische Selbstschutz und vier große Allwetterlenkwaffen. "Diese Dinge wären zeitgemäß, aber nicht zwingend.“ Würde man auch in der Nacht fliegen wollen, wäre vor allem die Infrarotnachtsicht notwendig. Doch hier zeigt Mader ein anderes Problem auf: "Allerdings haben wir derzeit nicht genügend Piloten.“

In puncto Nachbeschaffung der Saab 105 macht Mader Druck: "Es wäre höchst an der Zeit, dass Österreich sagt, ob der Nachfolger der Saab 105 in die Luftraumüberwachung eingebunden werden soll, oder nicht.“