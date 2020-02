Anfang vom Ende der Eurofighter in Österreich

Fest steht, dass jetzt nach vielen Jahren eine neue Chance auf den Ausstieg aus dem sehr speziellen Eurofighter-Vertrag besteht, und Tanner scheint hoch motiviert, sie zu nutzen. Sie schmettert dem Großkonzern entgegen: " Airbus wird mich noch kennenlernen. Ich verlange volle Wiedergutmachung. Es liegen alle Optionen auf dem Tisch, der Vertragsausstieg ist selbstverständlich auch eine Option."

Ausgangspunkt für ihre Drohung ist der jüngste Vergleich des Konzerns in den USA, bei dem bekannt wurde, dass in Österreich 14 Personen und Organisationen Zuwendungen von in Summe 55 Millionen Euro erhalten hätten. Dieser Vergleich dürfte auch ein Ergebnis der seinerzeitigen Doskozil-Anzeige gewesen sein. Andere Airbus-Malversationen kamen ganz offenbar dazu.

Denn wie jetzt bekannt wurde, rutschte der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern wegen mehrerer Korruptionsskandale und den darauf erfolgten Strafzahlungen 2019 tief in die roten Zahlen. Der Eurofighter als Flop Gun.

Nach einer Einigung mit den Behörden in verschiedenen Ländern wegen Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen hatte Airbus schließlich eingewilligt, in Summe die Summe von 3,6 Milliarden Euro in Frankreich, Großbritannien und den USA zu zahlen. Auch in Deutschland – in einem Steuerverfahren – musste Airbus schon zahlen.