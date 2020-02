Populismus, Lobbyisten und fehlende Erklärung

Abfangjägerbeschaffung ist in Österreich seit jeher ein schwieriges Kapitel, begleitet von Korruptionsvorwürfen, Untersuchungsausschüssen und Anzeigen, die bisher immer im Sand verliefen. Airbus hat nun in den USA nicht deklarierte Zahlungen von mehr als 55,1 Millionen Euro in Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verkauf an Österreich im Jahr 2003 zugegeben, den Bestechungsvorwurf aber zurückgewiesen.

Die schwarz-blaue Regierung wollte seinerzeit eigentlich die amerikanische F16 als Draken-Nachfolger kaufen. Der überraschende Schwenk zum neuen "Luxusflieger" Eurofighter für das chronisch unterfinanzierte Heer nährte Schmiergeldgerüchte. Tatsächlich verteilte EADS Geld an seltsame Lobbyisten. Gleichzeitig stutzte jede Regierung dem teuren Flugobjekt aus populistischen Gründen die Flügel: Schon unter Schüssel wurde die Zahl von 24 auf 18 abgespeckt. Verteidigungsminister Darabos musste wegen des Wahlkampfslogans seines Parteichefs Gusenbauer ("Sozialfighter statt Eurofighter") noch drei Flieger stornieren und um entscheidende Fähigkeiten reduzieren. Sein Nachnachfolger Doskozil brachte vor drei Jahren Betrugsanzeige ein – bisher ohne Ergebnis. Jetzt steht sogar eine – unrealistische – Rückabwicklung des Geschäfts im Raum, obwohl die Jets klaglos funktionierten.