Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonne in weiten Teilen - im Norden und Osten Nebel: Das Wetter stabilisiert sich weiter und hoher Luftdruck kann wieder ungehindert im Alpenraum wirken. Während viele Landesteile Sonnenschein bei strahlend blauem Himmel erwartet, tauchen Teile der Niederungen wieder ins Nebelgrau. Besonders zäh sind Nebel und Hochnebel vor allem im Norden und Osten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 10 und 0 Grad, in schneebedeckten Tälern kühlt es oft auch noch stärker aus. Tagsüber hat es je nach Nebel und Sonne minus 2 bis plus 8 Grad. Besonders mild wird es in den Mittelgebirgslagen.