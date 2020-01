Australian Open: Thiem ohne Satzverlust in 2. Runde

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem (Nr. 5) steht in Runde zwei der Australian Open. Der 26-Jährige behielt nach 2:21 Std. mit 6:3,7:5,6:2 auch das achte Duell mit Adrian Mannarino, wobei er die jüngsten sechs Duelle mit dem Franzosen keinen Satz abgegeben hat. Nächster Gegner Thiems beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne ist der Spanier Albert Ramos-Vinolas oder der Wildcard-Australier Alex Bolt.

Scharapowa ausgeschieden

Die Russin Maria Scharapowa, ehemals Nummer 1 im Damen-Tennis, schied bei ihrem Comeback-Auftritt in Melbourne gleich in der ersten Runde aus. Sie verlor in zwei Sätzen 3:6, 4:6 gegen die auf 19 gesetzte Kroatin Donna Vekic.