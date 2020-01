Weshalb Dominic Thiem das Zeug zur Nummer eins hat

Nummer eins der Welt? Das erste Grand-Slam-Turnier zu gewinnen? Vielleicht schon bei den Australian Open? All das geistert im 26-jährigen Kopf von Dominic Thiem herum. Wie kann er es schaffen? Hat er das Zeug dazu? Vieles spricht für den endgültigen Sprung des Niederösterreichers nach ganz oben.

Mit einem Auftaktsieg am Dienstag über den Franzosen Adrian Mannarino (2. Spiel nach 1 Uhr MEZ, live Servus TV) in Melbourne kann er einen kleinen Schritt in die richtige Richtung setzen.

Die Ausbildung

Auch wenn der neue Coach Thomas Muster sagt, er ist technisch nicht 100-prozentig ausgebildet - das Grundgerüst Thiem stimmt. Vater Wolfgang, bis zum Vorjahr noch Partner von „Ausbildner“ Günter Bresnik, sagte bereits vor Jahren: „Man kann Dominic mit einem Bauwerk vergleichen, das einen Tsunami aushält.“