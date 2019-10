Wolfgang Thiem über Bresnik: "Er hat sich selbst abgeschossen"

"Herwig ist das Gegenteil vom Günter"

Das Hauptaugenmerk in der Zukunft legt Wolfgang Thiem, der sich auch eine Funktion als ÖTV-Sportdirektor vorstellen kann, freilich auf seinen Sohn. Er wird künftig öfters, zusätzlich zu Hauptcoach Nicolas Massu, mit Dominic mitreisen. "Den Vorwurf mache ich mir, dass ich mich da in den letzten Jahren nie involviert habe. Das ist der Hauptfehler, den ich gemacht habe. Vielleicht wäre es dann gar nicht so weit gekommen, zu diesem großen Bruch." In Australien will Wolfgang Thiem dabeisein, bei den Südamerika-Turnieren möglicherweise seine Frau Karin. "Wir haben gesehen, dass es hilfreich ist, wenn jemand von der Familie dabei ist."

Die Auswirkungen des neuen Managements sind für Thiem senior klar ersichtlich. "Herwig (Straka) ist das Gegenteil vom Günter, der ist durch und durch organisiert. Das taugt Dominic und ich glaube, dass es für einen Sportler wichtig ist", erklärte der Niederösterreicher. Bresnik habe auf seine Art und Weise einen Plan gehabt, aber diesen nicht entsprechend transportiert. "Dominic war dann eigentlich der Leidtragende. Er hat eh jahrelang zugeschaut. Es gehört viel dazu, dass du Dominic verärgerst oder er eine Entscheidung trifft. Aber, wenn er eine getroffen hat, dann zieht er die knallhart durch. Da ist er völlig empathielos."

Ein bisschen Wehmut klingt bei Wolfgang Thiem im Rückblick aber doch durch. "Schade ist nur: für mich war es ein unglaublich geiles Projekt mit Dominic. Wenn der Günter vor zwei, drei Jahren zwei, drei Gänge zurückschaltet und Leute werken lässt... Aber er ist halt jemand, der kontrolliert und immer selbst die Entscheidungen treffen will. Letztlich hat er sich mit der Geschichte selbst abgeschossen. Das tut mir irgendwie leid, weil ich ihn schätze und er trotzdem ein guter Freund war."