Von Novak bis Rodionov: Die Talente in Thiems Schatten

Warum es für die gegenwärtige Nummer 126 noch nicht zum Sprung in die Top 100 gereicht hat? "Ich muss noch an meiner Konstanz arbeiten." Nach schönen Erfolgen wie dem Achtelfinal-Einzug in der Wiener Stadthalle vor zwei Jahren gab es immer wieder frühe Niederlagen bei kleineren Turnieren. Wien soll aber nun zum Sprungbrett werden. Für die erste fixe Teilnahme am Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers. "In Wien kann ich viele Punkte holen", sagt Novak mit Blickrichtung auf die Australian Open im Jänner.