Thiem nach Bresnik-Aus: "Glaube, dass der Schritt notwendig war"

Thiem, der wie im Vorjahr bei seiner Freundin Kiki Mladenovic unweit der Anlage wohnt, äußerte sich darüber hinaus auch zu ein paar anderen Themen - auch zu den beiden Österreich bestimmenden Nachrichten der vergangenen Woche.

Zum Ableben von Niki Lauda: "Für mich ist das der größte Sportstar aller Zeiten in Österreich. Dreimal Formel-1-Weltmeister ist ein Wahnsinn. Und auch sonst war er eine unglaubliche Persönlichkeit - jedes Mal, wenn er gesprochen hat, habe ich natürlich zugehört, weil immer irgendetwas Interessantes gekommen ist. Wirklich eine einmalige Persönlichkeit. Er ist leider zu früh von uns gegangen, aber ich glaube auch, dass er sehr viel mehr erlebt hat in einem Leben, als andere in zehn Leben erleben würden. Der hat sein Leben schon sehr ausgekostet, trotzdem ist es traurig. Aber er wird niemals in Vergessenheit geraten."

Zur Regierungskrise in Österreich: "Ich sage nichts, aber ich habe natürlich das Video gesehen." (lacht) - Ob er von seinen Tenniskollegen deshalb veräppelt wird? "Sicher werde ich gerollt, es ist bitter, dass in Österreich so etwas passiert, weil uns jetzt die Deutschen und Schweizer auf der Schaufel haben."