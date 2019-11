Dominic Thiem: So tickt Österreichs Superstar

Freilich darf sich auch einiges um die Liebe drehen. Thiems Beziehung zur Topspielerin Kristina Mladenovic wird ebenfalls durchleuchtet, auch die Französin kommt zu Wort. Dazu sprechen Tennis-Ikonen wie Rafael Nadal und Roger Federer, aber auch John McEnroe und Boris Becker. Und natürlich nahm auch Österreichs (noch) einziger Grand-Slam-Einzel-Champion Thomas Muster ausführlich Stellung. „Er ist jetzt schon besser als ich es war.“ Was Nadal in der Doku sagt, macht ebenfalls Mut: „Das Einzige, was er braucht, ist Zeit.“

Auch der 20-fache Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer sieht alle Möglichkeiten für Thiem. „Wenn er es ganz nach oben schafft, hätten wir eine super Welt-Nummer-eins und (er ist) ein netter Typ auch noch, das wäre schön fürs Tennis.“

Ehre, wem Ehre gebührt.

