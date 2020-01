Was steckt hinter der Zusammenarbeit zwischen Thiem und Muster?

Nun ist dies auch offiziell: Dominic Thiem ist ein Muster-Knabe. Österreichs Tennis-Legende Thomas Muster ist künftig Bestandteil des National-Thiems. Obwohl die Österreicher nach der Vorrunde schon die Sachen packen müssen, hat die Zusammenarbeit beim ATP-Cup weitreichende Folgen. In Sydney hatte der 52-jährige Muster das rot-weiß-rote Team gecoacht. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Zusammenarbeit mit Tom jetzt fixiert ist, das wird sicher eine geile Zeit“, betont Dominic Thiem.

Wie kam die Kooperation zustande?

Schon im Herbst gab es erste Gespräche. Was nach außen hin irgendwie einer gewissen Logik nicht entbehrt ( Muster und Thiem sind die erfolgreichsten Österreicher der Tennisgeschichte), hat am äußersten Rande einen anderen Hintergrund. Thiem hat mit Herwig Straka den selben Manager. Zudem ist Muster seit 2012 Turnierbotschafter der Erste Bank Open in Wien – dort, wo Thiem heuer gewann, dort wo Straka seit 2009 Turnierboss ist.