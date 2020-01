Traum-Duo: Muster und Thiem vereinbaren Zusammenarbeit

"Ich hätte das sonst von niemand anderem angenommen"

Der 52-jährige Muster - einst für insgesamt sechs Wochen Weltranglisten-Erster - gab an, dass die Entscheidungsfindung länger gedauert habe, er das auch familiär abklären musste. "Wir haben uns entschlossen, 20 Wochen gemeinsame Wege zu gehen. Man kann an jeder Schraube noch drehen. Dominic setzt das aber in der Regel schnell um. Ich hätte das sonst von niemand anderem angenommen, ich hatte einige Angebote in den vergangenen Jahren."

Bereits beim Stadthallen-Turnier im vergangenen Oktober in Wien hatte sich Muster intensiv mit Thiem nach dessen Partien ausgetauscht. In Australien fungierte der ehemalige Topspieler nun auch auf Wunsch von Thiem als Kapitän des österreichischen Teams. Muster wird nun Österreichs Tennis-Star bei den Turnier-Highlights in dieser Saison wie den Grand Slams oder den ATP-Masters-1000-Events zusammen mit Massu betreuen.