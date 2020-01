ÖHB-Team nach Debakel: "Können uns bei Fans nur entschuldigen"

Mit den Kräften am Ende

Für Tobias Wagner war das "Zwölfer-Packerl" eindeutig "zu hoch. So viel schlechter sind wir nicht", erklärte der Kreisläufer. Auch er gestand, dass das Ergebnis "richtig weh" tat, die Niederlage aber durchaus in Ordnung gehe. "In der zweiten Hälfte können wir uns bei den Fans eigentlich nur entschuldigen. Das war in allen Belangen einfach zu wenig." Die Chance auf die Überraschung ließ Österreich nach gutem Beginn freilich schon in der ersten Hälfte liegen. "Wir haben viel zu viele technische Fehler gemacht. Und wir haben eine gute Partie mit überhasteten Abschlüssen weggeworfen. Wir haben uns eigentlich ein Plus zur Halbzeit verdient gehabt und hatten dann ein Minus."

Im sechsten Spiel dieser Endrunde war Österreich nicht mehr in der Lage, sich nach Seitenwechsel vom Drei-Tore-Rückstand zurückzukämpfen. Ganz im Gegenteil ging es Schlag auf Schlag in die andere Richtung. "Dann ist uns die Kraft ausgegangen", gestand Pajovic, dessen Kader in der Breite bekanntlich an seine Grenzen stößt. Dass er Kapitän Nikola Bilyk schon vor dem Seitenwechsel rund zehn Minuten auf der Bank gelassen hatte, sei dessen hoher Belastung in den ersten fünf Partien geschuldet gewesen: "Er ist kein Roboter."

Bilyk selbst, mit fünf Treffern letztlich erfolgreichster österreichischer Werfer und mit 39 Treffern hinter Norwegens Sander Sagosen (42) weiter Zweiter der Torschützenliste, will im Finish noch einmal alle Kräfte mobilisieren. "Wir haben in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal in diesem Turnier nicht unser Gesicht gezeigt. Das ist das Einzige, was ein bisschen mehr wehtut. Das müssen wir in zwei Tagen viel, viel besser machen."