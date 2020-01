Nehammer in "ZiB2": "Ich bin kein Freund der Inszenierung"

Viel wichtiger sei aber ohnehin, was drinnen, also hinter den Schildern passiere, betonte der Innenminister. Geht es nach Nehammer und dem Koalitionsabkommen zwischen ÖVP und Grünen, findet das, was derzeit noch in Traiskirchen stattfindet, bald ohnehin woanders statt: nämlich in neu zu schaffenden "grenznahen" Asylzentren.

Beide Instanzen

Diese sollen liefern, was derzeit nicht geliefert werden könne, so Nehammer: schnellere und effizientere Asylverfahren. Das soll dadurch gewährleistet werden, dass in diesen neuen Zentren Polizei und Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) "in einem Haus" sitzen würden. In Kombination mit einer Wohnsitzauflage für die Asylwerber soll die erste Instanz des Asylverfahrens vollständig in diesen grenznahen Zentren abgewickelt werden, kündigte der Innenminister an.

Und gab gleich noch einen Einblick in seine Wunschliste: Wenn möglich, sollten "mobile Einheiten des Bundesverwaltungsgerichts" dafür sorgen, dass auch die mögliche zweite Instanz der Asylverfahren an Ort und Stelle erledigt wird, so Nehammer.

Wo genau diese Zentren entstehen sollen, konnte oder wollte Nehammer noch nicht enthüllen, aber: die Grenzbereiche zu Ungarn, Slowenien und Italien böten sich an.

Zum bisher größten Aufregerthema der türkis-grünen Koalition, der Sicherungshaft, erfuhr man dann nicht viel Neues. Innen- und Justizministerium würden daran arbeiten, eine verfassungskonforme Lösung zu finden, sagte Nehammer. Gelten solle diese in erster Linie für Asylwerber.

Warum diese die größere Gefahr als etwa Fußball-Hooligans oder "prügelnde Ehemänner, die ihre Ehefrauen bedrohen" sind, wie Moderator Wolf gerne erfahren hätte, konnte der Innenminister nicht abschließend klären.

Die Lösung für Asylwerber werde jetzt jedenfalls angegangen, weil EU-Aufnahmerichtlinie und Artikel 5 der Menschenrechtskonvention dies erlauben würden.