Grüner Top-Jurist kalmiert: Sicherungshaft komme "nur in sehr seltenen Fällen"

Für die Einführung der Sicherungshaft sei eine Änderung in der Bundesverfassung nötig - es müsse ein neuer Haftgrund geschaffen werden. Und eine Verfassungsänderung sei nicht paktiert, sagte Bürstmayr vor ein paar Wochen.

Jetzt sagt er mit dem Sprachbild der Lawine, dass die Angelegenheit zwar heikel, aber nicht unlösbar sei. Man werde Experten einbinden und eine Lösung schaffen, die für alle vertretbar sei.

"Aufregung ist zu groß"

Er sei zudem überzeugt: "Es ist eine Maßnahme, die nur in sehr seltenen Fällen und nur sehr spezifisch zur Anwendung käme." Die Aufregung zum Thema sei seiner Ansicht nach "zu groß", und weiter: "Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und dass sich im Nachhinein herausstellt, dass die Aufregung nicht berechtigt war."

Am Montag startete der Prozess gegen jenen Mann, der 2019 den Leiter des Sozialamts in Dornbirn erstochen hat. Die Tat war der Auslöser für die Debatte zur Sicherungshaft, damals noch unter Türkis-Blau. Da knüpft Türkis-Grün jetzt (auf Wunsch der ÖVP) wieder an.