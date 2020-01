Amtsleiter in Dornbirn erstochen: Mordprozess gegen Soner Ö. startet

Der Prozess findet unter erhöhten Sicherheitsvorkerhungen statt und interessiert viele Zuhörer: Schon eine halbe Stunde vor Verfahrensbeginn ist der Zustrom in das Straflandesgericht Feldkirch groß. Für sie gibt es jedoch jedoch zwei Sicherheitsüberprüfungen: Beim Eingang in das Gebäude und vor Betreten des Schwurgerichtssaales werden sie von Polizisten genau untersucht.

Asylwerber kam mit Küchenmesser ins Sozialamt

Der 35-Jährige wurde am 6. Februar wegen noch nicht erfolgter Geldleistungen aus der Grundversorgung bei dem Sozialamtsleiter vorstellig, er hatte die Bezirkshauptmannschaft deswegen schon zuvor mehrmals aufgesucht. Nachdem dem in Vorarlberg aufgewachsenen Türken zugesichert worden war, dass die Angelegenheit noch am selben Tag erledigt werde, verließ er das Amtsgebäude.