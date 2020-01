Mordprozess: Einzeltat in Dornbirn als Auslöser der Haftdebatte

Am 6. Februar 2019 stehen sich in der Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn zwei Männer gegenüber, die eine lange gemeinsame Geschichte verbindet. Für den Beamten Alexander A. endet dieses Aufeinandertreffen tödlich. Soner Ö. ersticht den 49-Jährigen mit einem Küchenmesser.

Ab Montag muss er sich dafür am Landesgericht Feldkirch verantworten. Für Stefan Harg, den Verteidiger des Angeklagten, ist es Aufgabe dieses Mordprozesses, „eine gerechte Strafe zu finden. Aber auch, dass so etwas nie mehr passieren kann“. Der Rechtsanwalt bei der Kanzlei Weh in Bregenz ortet eine „Schuld des Systems“.