Bluttat im Sozialamt: LH Wallner sieht "Lücke im Recht"

Illegal wieder in Österreich eingereist, stellte Soner Ö. am 7. 1. in der Erstaufnahmestelle West in Talham einen Asylantrag und kehrte anschließend nach Vorarlberg zurück, wo er bei seinem Bruder Unterschlupf fand. Im Streit um die beantragte Mindestsicherung erstach der Türke am Mittwoch Alexander A., den Leiter des Sozialamts in der BH Dornbirn, in dessen Büro.

„Wut und Ärger“ äußerte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner ( ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Für ihn ist es unerklärlich, warum „so jemand nicht sofort in Schubhaft genommen werden kann“, sagt er zum KURIER. Eine von vielen Fragen, die nun für Debatten sorgen.