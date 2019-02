Mord in Dornbirn: Opfer ließ Verdächtigen vor Jahren ausweisen

Jener 34-Jährige, der am Mittwoch in Dornbirn den Leiter des Sozialamtes erstochen haben soll, ist kein unbeschriebenes Blatt. Die Vita von Soner Ö. liest sich wie die von einem Schwerverbrecher. Der 34-Jährige kam 1985 in Dornbirn auf die Welt. Mutter und Vater hatten die türkische Staatsbürgerschaft, weshalb der Verdächtige auch die türkische Staatsbürgerschaft erhielt. Straffällig wurde der Beschuldigte bereits früh. Mit 14 Jahren fasste Ö. seine erste Anzeige aus. Danach folgten Dutzende weitere Straftaten.

Der Türke brach mehrmals ein, dealte mit Drogen und wurde auch zum Dieb. Danach folgten Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie ein Waffenverbot. Für die zahlreichen Delikte saß der Verdächtige zwischen 1999 und 2008 mehrmals im Gefängnis. Insgesamt wurde Ö. zu mehr als fünf Jahren an Haftstrafen verurteilt.

2009 Aufenthaltsverbot

2009 wurde gegen den Beschuldigten dann ein Aufenthaltsverbot erwirkt. 2010 erhielt der damals 25-Jährige seinen negativen Asylbescheid, wurde in die Türkei ausgewiesen. Jener Mann, den Ö. auf dem Gewissen haben soll, hat laut KURIER-Informationen damals den negativen Bescheid unterschrieben. Damals lagen Asylverfahren noch in der Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaften. Bei dem Opfer, dem 49-jährigen Alexander A., handelt es sich um den Leiter des Sozialamtes.

Alexander A. stammt laut „Vorarlberger Nachrichten“ aus Lustenau und war ausgebildeter Polizist, bevor er an die Bezirkshauptmannschaft wechselte. Er hinterlässt zwei Söhne im jungen Erwachsenenalter.

Der Tatverdächtige soll am Mittwochnachmittag den 49-Jährigen mit einem Messer attackiert und erstochen haben. Zuvor war der Arbeitslose mehrfach in der BH vorstellig geworden, dabei kam es zu verbalen Auseinandersetzungen.