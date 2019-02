Bluttat in Dornbirn: "Täter zeigt keinerlei Reue"

Nach dem Mord an einem leitenden Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft in Dornbirn durch einen türkischen Asylwerber am Mittwochnachmittag lud Landeshauptmann Markus Wallner heute Vormittag zu einer Pressekonferenz. Dabei schilderte Chefinspektor Norbert Schwendinger Details zum Tathergang. So soll der 34-jährige Mann das Büro des Leiters der Sozialabteilung zunächst verlassen haben. Eine halbe Stunde später sei er mit einem Küchenmesser zurückgekommen und zielstrebig ins Büro des Opfer gegangen.

"Kaltblütiger Mord"

Bei der Vernehmung soll der Asylwerber keinerlei Reue gezeigt haben. "Es war ein kaltblütiger Mord. Er zeigt sich nicht betroffen", sagte Chefinspektor Schwendinger.

Er habe mehrfach auf den 49-Jährigen eingestochen. Eine Mitarbeiterin hörte vom Gang aus Schreie und verständigte die Polizei. Dem Täter gelang noch die Flucht. Er wurde aber kurz darauf beim Kulturhaus in Dornbirn festgenommen. Der Mann aus der Türkei soll sich bei der Tat selbst an der Hand verletzt haben. Er wurde gestern noch operiert.