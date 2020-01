Sicherungshaft kommt laut Kurz fix

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) hält an der im Regierungsprogramm vorgesehenen Einführung der Sicherungshaft fest. Personen, die schon ein Gewaltverbrechen begangen haben und eine Drohung aussprechen, sollen künftig in Sicherungshaft genommen werden können, auch wenn die Drohung allgemein formuliert oder nicht gegen eine Einzelperson gerichtet war - das sagte Kurz am Montag anlässlich des Prozessbeginns gegen den Asylwerber, der in Dornbirn einen Sozialamtsleiter erstochen hat.