Davos: Gipfeltreffen der Kapitalisten und Aktivisten

Davos, wir haben ein Problem. Beim 50. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Nobelskiort gibt es akuten Gesprächsbedarf für die rund 3.000 hochrangigen Politiker, Manager und Aktivisten.

Wie eine Umfrage unter 34.000 Personen in 28 Ländern zeigt, ist nämlich eine Mehrheit von 56 Prozent der Überzeugung, dass der „Kapitalismus in seiner heutigen Form mehr Schaden als Nutzen anrichtet“. Und das querbeet über alle Alters- und Einkommensgruppen. Am stärksten ausgeprägt ist die Skepsis in Thailand und Indien, aber auch in Frankreich (69 Prozent) und Deutschland (55 Prozent) stimmte eine Mehrheit zu (für Österreich gab es keine Daten).